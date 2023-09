Mega progetto sulle Mainarde, l’Enel si difende: «Chiesto parere al ministero»

In merito al progetto di nuovo impianto di pompaggio denominato “Pizzone II”, Enel Green Power, nell’ambito delle attività di valorizzazione dei bacini idroelettrici e in particolare nel contesto promosso dal D. Lgs 210/2021 volto a incrementare la capacità di accumulo energetico del sistema elettrico nazionale necessaria al raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione, precisa di aver presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale come da normativa vigente e con l’obiettivo di accertare la compatibilità ambientale del suddetto progetto. In seguito all’eventuale esito positivo di detto procedimento, seguirà presso gli enti competenti un’ulteriore istanza di Autorizzazione Unica per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.

Entrambi i procedimenti vedranno il massimo coinvolgimento di tutti gli enti territoriali interessati dal progetto, con la possibilità di discutere e concordare le iniziative per la mitigazione di eventuali impatti delle opere, ricercando altresì soluzioni condivise per conciliare le attività turistico sportive, attualmente presenti nelle premesse dei bacini, con le esigenze produttive.

Enel Green Power precisa altresì di aver preliminarmente illustrato l’iniziativa ai comuni territorialmente competenti sugli invasi e che intende continuare a dialogare con tutte le parti interessate durante le successive fasi autorizzative del progetto.