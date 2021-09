Mega festa d’estate per i 50enne di Sant’Elia a Pianisi

È stato un lieto momento per ritrovarsi e brindare ai 50 anni, davanti ad una splendida e gustosa torta, simpaticamente dedicata ai “20 anni + 30 di esperienza!”Un appuntamento che tutti i compagni di classe hanno aspettato con grande trepidazione. Un evento irrinunciabile per celebrare uniti un compleanno così importante, che segna una fase delicata dell’esistenza. Come è ormai tradizione a Sant’Elia a Pianisi, anche quelli del ’71 hanno festeggiato questa tappa significativa della loro vita. Si sono ritrovati al pranzo organizzato all’ex Novo, ristorante del posto, e hanno trascorso insieme tanto tempo, come una volta.Una buona occasione per richiamare in paese coloro che da anni vivono lontano dal borgo natio, principalmente per motivi di lavoro; per riabbracciare coloro che si sono allontanati da Sant’Elia con tanto entusiasmo ma pur sempre con nostalgia, per andare incontro ad una nuova vita.

Una giornata di grande spensieratezza, un’occasione per parlare del proprio vissuto, per ricordare eventi condivisi, rivivere i meravigliosi anni dell’infanzia, dell’adolescenza e per alzare in alto i calici…… brindando alla Vita.

Ai nostri affezionati lettori, i più fervidi auguri per questa fantastica ed indimenticabile “rimpatriata”.