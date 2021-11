Medico ‘no vax’ del San Timoteo, il caso finisce su “Mi manda Rai 3”

“Fate molta attenzione alla voce che avete appena ascoltato, siamo all’interno dell’ospedale San Timoteo di Termoli. A parlare è Giuseppe Germele, primario del reparto di Rianimazione”. Inizia così il servizio che “Mi Manda Rai 3” manderà in onda domani sera nel corso della trasmissione alle ore 9. Quello di Germile è il caso del primario ‘no vax’ che era stato scoperto dalla TGR Molise che aveva anche mandato in onda una conversazione registrata all’interno dell’ospedale di Termoli con lo stesso primario che era stato ripreso intento a fumare nel bel mezzo del reparto appena uscito dal blocco operatorio e sarebbe il contenuto di una conversazione tra il primario e alcuni colleghi durante la quale lo stesso medico sembrerebbe abbracciare delle teorie tipiche dei no vax. Un caso che ha fatto subito scalpore in Molise e che ha fatto scattare anche una indagine dei Nas che nei giorni scorsi avrebbero anche acquisito della documentazione relativa alla vaccinazione e al Green Pass del medico. Germele, infatti, aveva ricevuto una prima dose di vaccino lo scorso 18 maggio, e non ad inizio anno come erano stati vaccinati i suoi colleghi. La seconda dose, invece, è appena di qualche giorno fa, subito dopo lo scoppio del caso mediatico che l’ha travolto e sul quale, sono state avviate delle indagini anche dall’Asrem che, nel frattempo, ha sospeso dal servizio altri 20 operatori sanitari tra medici, infermieri, oss, veterinari e fisioterapisti che non si sono sottoposti alla vaccinazione che, come si sa, è obbligatoria per tutti coloro che lavorano nelle professioni sanitarie. Pena, appunto, la sospensione dal servizio. Tra le varie situazioni che l’inchiesta dovrà affrontare anche quella dei mancati controlli del Green Pass. Nel frattempo nel pomeriggio di ieri, 11 novembre, Germele è tornato in servizio dopo essersi sottoposto alla seconda dose di vaccino.