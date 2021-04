Medico “innamorato” del Molise vuol far nascere i suoi figli ad Agnone

Lui è Andrei Razvan Botusan, all’ultimo anno di specializzazione in Neonatologia, metterebbe la firma pur di restare al Sud. Lavora in corsia al Cardarelli, ha trenta anni, nato in Romania, oggi è a tutti gli effetti un cittadino ed un medico italiano. È arrivato in Molise con il Cura Italia, la norma varata da Conte che consente agli specializzandi di lavorare in corsia. Stava prestando servizio al Gaslini di Genova quando è uscito l’avviso pubblico dell’Asrem a cui ha risposto, venendo assunto a tempo determinato, con partita Iva, fino a luglio al Cardarelli. Ma è scontato che resterà in Molise perché proprio qui, ad Agnone, ha trovato l’amore e nella città delle campane risiede. In Altomolise si trova benissimo ed ha anche delle idee sul San Francesco Caracciolo, riportate in un’intervista a Primo Piano: “Non sono un tecnico ma immagino una struttura con un Pronto soccorso h24, una reparto di Medicina interna, Radiologia, Analisi, Lungodegenza, una chirurgia ambulatoriale che potrebbe snellire i carichi di lavoro delle altre strutture abbattendo le liste d’attesa. Le faccio un esempio: a Bologna, realtà che conosco bene, gli ospedali più grandi spesso si appoggiano su strutture distanti 50-60 chilometri (vedi Bazzano e Porretta Terme) che fanno un’ottima chirurgia ambulatoriale. È così si evitano le antipatiche liste di attesa. In Molise basterebbe copiare il modello Emilia, ed Agnone potrebbe giocare un ruolo fondamentale in considerazione anche delle moderne sale operatorie».

Come si vive ad Agnone?

«Le rispondo con un farei nascere qui i miei figli».