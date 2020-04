Medico del PS positivo, in atto sanificazione: contagiata anche donna del cluster Neuromed

Momentaneamente chiuso per sanificazione ambientale il Pronto Soccorso di Isernia, dove un medico regolarmente in servizio è risultato positivo al tampone. A dire il vero, è stato lo stesso medico a chiedere di essere testato, dopo aver appreso che sua madre, ospite di una casa di riposo in provincia di Benevento, era risultata affetta da Covid 19. Il primario, Pastore, ha subito fatto effettuare il test al suo collaboratore ed è venuta fuori la brutta sorpresa. Quindi verso le 22 il Pronto Soccorso è stato chiuso e riaprirà solo dopo la sanificazione totale. Nel frattempo tutti i medici e i sanitari del reparto saranno sottoposti a tampone. Intanto nella serata anche un’altra persona residente a Isernia ma appartenente al cluster del Neuromed, asintomatica e già in quarantena nella sua a, è risultata positiva.