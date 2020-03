Medico del 118 positivo, i chiarimenti del sindaco di Riccia

“In merito alla vicenda, ormai di dominio pubblico, – ha scritto il sindaco di Riccia Pietro Testa – che vede coinvolto un medico in forza presso il Servizio 118 nel Poliambulatorio di Riccia risultato positivo al Coronavirus, si porta a conoscenza della cittadinanza quanto segue.

Il locali del Servizio del 118 presso il Poliambulatorio resteranno chiusi e il Servizio verrà sostituito con la vicina postazione per i prossimi 15 giorni, come da indicazioni dei vertici dell’Asrem e della Presidenza della Regione Molise, con i quali si è in continuo e costante contatto. Tutti gli operatori sono già stati messi in quarantena e si sta ricostruendo la catena dei rapporti che hanno avuto con pazienti o persone esterne in modo da procedere, se necessario, ad applicare le medesime misure di prevenzione.

Si sta procedendo in queste ore ad una accurata sanificazione dei locali del Poliambulatorio, che come tutti sanno, sono diversi da quelli del Servizio 118. Pertanto la struttura del Poliambulatorio domani sarà aperta e funzionante, sia per gli operatori sia per gli utenti, e osserverà il solito orario di apertura giornaliero. In questo modo si continuerà a garantire la presenza di un presidio sanitario sul territorio di non trascurabile utilità in questi eccezionali frangenti.

Il numero del 118 pertanto, resta attivo!

Invito di nuovo tutti, e lo ripeterò sempre, a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a restare a casa. Io continuerò a tenere informata costantemente la cittadinanza in maniera puntuale e soltanto quando le informazioni da dare saranno certe e validate dagli Organi istituzionali competenti. Ringrazio a nome mio e dell’amministrazione gli operatori, gli infermieri, il personale amministrativo, i medici e tutti i commercianti per i loro sforzi e sacrifici. Calma e responsabilità”.