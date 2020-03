Medico con il Coronavirus: “Con il mio comportamento ho messo in sicurezza i miei pazienti”

Sembrano migliorare le condizioni del medico di base molisano che ha contratto il Coronavirus. Lo stesso dottore resta in contatto con gli amici sulla propria pagina Facebook, dalla quale ha fatto sapere nei giorni scorsi di aver iniziato la terapia con il farmaco anti artrite. Oggi, sempre dalla sua pagina social, ha comunicato, cosa peraltro già nota e chiarita nei giorni scorsi anche dal figlio, di aver assunto tutti i comportamenti per tutelare i suo pazienti.

“Ho provveduto con il mio comportamento a mettere in sicurezza i miei pazienti! Non fate chiacchiere inutili”. Il professionista, che resta ricoverato al Cardarelli, fino a qualche giorno fa ha prestato servizio in alcuni Comuni della provincia di Campobasso.