Medico benefattore finisce nella morsa di una coppia di estorsori

Il professionista si era occupato, gratuitamente, della pratica di invalidità della donna. In meno di un mese costretto a consegnare circa 1000 euro: entrambi sono ai domiciliari

Hanno approfittato della benevolenza e della fragilità (momentanea, dovuta ad accadimenti familiari) di un medico: non solo sono riusciti a farsi produrre, gratuitamente, una pratica per il riconoscimento di invalidità ma hanno anche estorto denaro al professionista, un medico legale del beneventano ma con domicilio nel capoluogo molisano. Per questo una coppia campobassana è stata arrestata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. A illustrare i particolari gli ufficiali Ventrone e Manzo. L’accusa è quella di estorsione aggravata e continuata. Una operazione lampo, quella portata a termine dai carabinieri. Lunedì 25 gennaio il medico si è recato presso gli uffici della caserma del capoluogo per denunciare quanto stava accadendo. In sostanza il professionista, medico legale, era stato contattato dalla coppia (lei del capoluogo, lui pugliese con precedenti) perché avrebbe dovuto istruire una pratica per il riconoscimento di invalidità civile della donna. Quest’ultima sottolinea al medico che è in difficoltà economiche e così il professionista non richiede alcuna somma di danaro. Durante il periodo natalizio l’inizio dell’incubo per il medico. La donna lo chiama e gli dice che ha bisogno di 100 euro. Il medico, persona sensibile, crede alle parole della donna e consegna le 100 euro. La donna a quel punto lo chiama, gli dice che ha il suo numero di targa e tutti i suoi dati sensibili. Insomma “sa dove trovarlo”; e continua a chiedere altri soldi. Prima 150, poi 200, poi altre 200 euro. Durante l’ultima richiesta si è fatto “sentire” anche il compagno della donna, un pregiudicato pugliese che ha fatto “pesare” , durante la conversazione col medico, il suo “curriculum”. Di recente l’ultima richiesta, di 400 euro, per l’acquisto di un pc. Il medico però questa volta si è prima recato dai carabinieri (che hanno fotocopiato le banconote). Così, dopo la consegna dei soldi sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno arrestato la coppia. Entrambi si trovano adesso ai domiciliari.