Medico 118 positivo al tampone e postazione temporaneamente chiusa

Gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Molise fanno registrare oggi 24 marzo due novità. La prima è relativa alla positività di un’altra persona al tampone, si tratta di un medico del 118 e ciò fa salire a 71 il numero dei contagiati conclamati in regione (resta fermo a 8 il numero delle persone decedute). La seconda è che questo ultimo caso è riferito ad un medico del 118 che ha operato presso la postazione di via Montegrappa a Campobasso. Ciò ha generato la chiusura temporanea della postazione stessa che verrà comunque sanificata e presto sarà nuovamente operativa.