Medicina nucleare al Veneziale, per Castrataro l’Asrem non dice la verità

Botta e risposta tra il Comune di Isernia e l’Asrem sulla vicenda della sospensione del servizio di medicina nucleare al Veneziale. Com’è noto, l’Asrem aveva comunicato la sospensione del servizio per lavori di adeguamento, ma a tutt’oggi i lavori ancora non sono stati affidati, mentre la medicina nucleare è stata sospesa, danneggiando soprattutto i pazienti più fragili: anziani ed oncologici. Da qui la prima lettera di Castrataro a Florenzano. Dopo la risposta dell’Asrem, evidentemente ritenuta non esaustiva, il sindaco di Isernia riprende carta e penna e riscrive, sia a Florenzano, che a Toma:

“Sebbene codesta ASREM neghi in modo categorico che non si è proceduto alla “chiusura” del servizio di medicina nucleare dell’Ospedale di Isernia, trattandosi di mera “sospensione temporanea di parte delle attività” del predetto servizio, tuttavia, alcuna specifica e puntuale informazione si rende in ordine a quali sono le attività sospese, con la conseguenza che, allo stato, non è dato sapere quali sono le attività che, invece, vengono erogate, con lesione del diritto dei pazienti ad essere informati e curati. In particolare, risulta non “sospesa” la prestazione che non rientra nelle attività di medicina nucleare, quale la DEXA MOC che, invero, non prevede radiofarmaco, in un quadro che genera confusione e disorientamento, tanto più grave in quanto riguarda pazienti fragili, oncologici ed anziani. Al di là di affermazioni del tutto generiche sulla “effettuazione di interventi urgenti e non procrastanibili necessari a garantire la sicurezza degli operatori e dei pazienti”, alcuna indicazione di carattere tecnico-giuridico viene fornita in proposito e tali omessi chiarimenti non consentono di comprendere la scelta operata da codesta Azienda, perché soltanto ragioni particolarmente gravi, non declinate in alcun modo, possono giustificare la mancata prestazione delle attività del servizio di medicina nucleare. Non è dato comprendere l’iter logico seguito da ASREM determinante tale decisione. Deve trattarsi di ragioni di particolare gravità se addirittura la “sospensione” ha preceduto l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, sulle quali, peraltro, nulla si dice circa modalità e tempi, per cui a maggior ragione devono essere rese note a questa Amministrazione che rappresenta l’intera comunità territoriale di Isernia. Si evidenzia che, ad oggi, non risultano pubblicati all’albo pretorio di codesta Azienda provvedimenti di affidamento, né del resto risultano iniziati i lavori di che trattasi presso la struttura sede del servizio di medicina nucleare. Parimenti generiche appaiono le affermazioni relative ai tentativi condotti dall’ASREM per individuare “possibili soluzioni alternative alla sospensione disposta”, essendo state effettuate “preliminarmente tutte le verifiche del caso”, con riguardo alle quali, ancora una volta, nulla viene specificato. Già nella precedente missiva questa Amministrazione, in omaggio ad un principio di leale collaborazione, aveva chiesto di verificare “tutte le strategie alternative alla chiusura, ad esempio mantenere effettivo il servizio in ambienti separati contemporaneamente allo svolgersi dei lavori” come nel caso dei lavori eseguiti presso il P.O. di Termoli. Alcun riscontro si fornisce da parte di ASREM in proposito. E’ evidente, alla luce delle osservazioni svolte, che il riscontro reso da codesta Azienda sulla “sospensione” delle attività di medicina nucleare non è assolutamente sufficiente a chiarire la questione, risolvendosi in informazioni del tutto sommarie, prive di riferimenti specifici, inidonee a soddisfare le richieste che l’Amministrazione comunale di Isernia ha formulato, nell’interesse esclusivo dei cittadini, della tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Restiamo pertanto in attesa di ricevere i necessari chiarimenti, attesa la rilevanza della questione, confidando ancora nella possibilità di evitare la “sospensione” delle attività del servizio di medicina nucleare per il bene di tutti i pazienti”.