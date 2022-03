Medicina nucleare al Veneziale, il Comune chiede il ripristino immediato del servizio

Per le istituzioni vanno verificate tutte le strategie alternative ad un nuovo stop

Questa mattina, il Comune di Isernia ha inviato una nota indirizzata al Direttore Generale dell’Asrem, dott. Florenzano, al Direttore Sanitario, dott.ssa Gollo, al Direttore amministrativo, dott. La Storia, e al Responsabile del servizio di Radioprotezione, dott. Torello, avente ad oggetto: “Ripristino servizio di medicina nucleare P. O. Isernia”.

Questo il contenuto integrale della lettera, firmata dal Sindaco Castrataro e da rappresentanti del Consiglio comunale:

“I Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco del Comune di Isernia hanno preso atto della chiusura del servizio di Medicina Nucleare dell’Ospedale “Veneziale”, per «lavori».

In data 7 marzo 2022, i sottoscritti hanno verificato che, pur essendo stato sospeso il servizio, «con effetto immediato», dal giorno 2 marzo 2022, nessuna ditta era al lavoro presso i locali interessati.

Ritenendo gravissimo chiudere un servizio destinato a pazienti fragili, oncologici e anziani, si chiede – nelle more dell’inizio effettivo dei lavori di ammodernamento – il ripristino immediato delle funzioni interrotte, al fine di ridurre il disagio dei pazienti e l’allungamento eccessivo delle liste di attesa.

Si chiede, inoltre, che una volta ripristinato il servizio, prima di procedere ad un nuovo stop, si verifichino tutte le strategie alternative alla chiusura, come, ad esempio, mantenere effettivo il servizio in ambienti separati contemporaneamente allo svolgersi dei lavori, in considerazione del fatto che, da quanto si è appreso, tali lavori dovrebbero essere condotti, tra l’altro, prevalentemente nel piano sottostante a quello del servizio di Medicina Nucleare, modalità già seguita in altre occasioni, come i lavori presso il P. O. di Termoli.

Credendo fermamente nella collaborazione istituzionale, ed auspicando che non siano necessarie ulteriori chiusure di servizi del nostro Presidio Ospedaliero, si ritiene opportuno e legittimo essere preventivamente informati e coinvolti in decisioni di questo tipo, limitando le chiusure ai tempi strettamente necessari ai lavori.

Confidando in un positivo riscontro alla presente, ci si attende apposita comunicazione relativa alla immediata riapertura del servizio”.