Medicina interna del Cardarelli resta eccellenza nonostante il taglio di personale, «grazie per come ci avete fatto sentire»

Lettera di un familiare di un paziente curato nel reparto dell’ospedale di Campobasso

Sempre in prima linea a combattere, anche nei momenti più difficili come quello che stanno vivendo. A svolgere con professionalità il proprio lavoro e a stare vicino non solo ai malati, ma anche ai propri familiari.

Quello attuale è probabilmente uno dei momenti più complicati per l’ospedale cardarelli di Campobasso, struttura a cui è stato tolto personale sanitario, emergenza che va ad aggiungersi alla cronica carenza di personale. Quello di Medicina interna è certamente uno dei pilastri del nosocomio e sta soffrendo maggiormente visto che in oche settimane sono venuti meno 5 medici e 8 infermieri. Nonostante questo il reparto, tra mille sacrifici e difficoltà, continua ad essere un punto di riferimento nella cura e nell’assistenza dei pazienti e nel rapporto con i familiari. Circostanza testimoniata dall’ennesima lettera di ringraziamento giunta in reparto.

E’ un familiare di un degente che ha voluto ringraziare medici ed operatori sanitari attraverso una missiva.

«Un dolce pensiero a chi nel suo lavoro mette ogni giorno e dona ogni giorno un sorriso e uno sguardo di serenità a chi è fuori dall’”ospedale”.

Voi preziosi più che al degente a noi familiari perché sapere che i nostri cari siano amorevolmente accuditi ci rende più sereni e fa la differenza per tutti.

“Le persone dimenticano ciò che hai detto, possono dimenticare ciò che hai fatto, ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.”

Grazie di vero cuore»