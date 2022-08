Medicina, in 332 all’Unimol per il test di ammissione

Sono 332 le domande dei candidati, tutti molisani o domiciliati in Molise, per partecipare martedì 6 settembre (ore 13) all’Università del Molise al test di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2022-2023 come riporta Ansa Molise.

I posti disponibili per l’ateneo molisano sono 115. All’atto dell’iscrizione il candidato, attraverso l’apposita procedura informatica e previa registrazione, ha indicato la sede nella quale svolgere il test di ammissione (esclusivamente quella di residenza o domicilio) e, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere.

Per prima preferenza utile si intende, nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.