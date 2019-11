Medicina generale, corso di formazione specifica per i giovani camici bianchi

Durante i lavori anche un momento di confronto sui disturbi diabetici e patologie cardiovascolari

CAMPOBASSO. Si è tenuto questa mattina, sabato 9 novembre, il corso di formazione specifica in medicina generale, Progetto “Gloss II”, alla Sala del Parlamentino di Palazzo Vitale. L’evento formativo, promosso da Regione Molise, Asrem, Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Campobasso, si è articolato in due momenti: nel primo, dopo i saluti istituzionali, sono state poste domande al governatore Toma da parte dei giovani medici presenti, tra cui Federico Cutrone, mentre nel secondo si è dato spazio ad un ampio confronto sui disturbi diabetici e le patologie cardiovascolari, in forte aumento e causa di un alto tasso di mortalità. Il corso si pone come valida e apprezzata fucina di formazione nell’ambito sanitario che dà lustro al Molise per i qualificati professionisti che la contraddistinguono e per i brillanti risultati conseguiti.