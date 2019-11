Medicina e biotecnologie, scoperte ed invenzioni

Quando è possibile brevettare una propria invenzione, se n’è discusso durante un convegno all’Unimol

Che cos’è un brevetto, a che cosa e a chi serve, perché è importante. Di questo si è parlato durante l’incontro dal titolo “Brevetto, questo sconosciuto”, organizzato dal professor Claudio Russo, del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” dell’Università del Molise, e che si è svolto nel secondo edificio polifunzionale Unimol di Vazzieri. «Fare brevetti non è facile, soprattutto in campo medico. Si tratta di una realtà enorme che bisognerebbe conoscere più da vicino» ha spiegato il professore Russo. «Per questo abbiamo deciso di invitare un esperto che potesse aiutarci a comprendere più da vicino questo strumento, di vitale importanza per i ricercatori e per le loro scoperte» ha aggiunto il professor Russo.

Diego Giugni, consulente Brevetti, Disegni e Modelli di Pordenone, ha illustrato al pubblico l’importanza dei brevetti in campo medico e biotecnologico.

«Nel brevetto c’è una relazione continua tra il ricercatore e il tecnico dei brevetti (il cosiddetto brevettista)» ha detto Diego Giugni. «Il brevetto è italiano, europeo, mondiale e in ogni brevetto sono essenziali tre requisiti che sono la novità, l’originalità e l’industrialità. Essenziale, affinché si possa brevettare una scoperta è l’invenzione. Quando scopro una molecola la decontestualizzo e la impiego in una nuova situazione, questa è l’invenzione che io posso brevettare» ha spiegato il dottor Giugni.