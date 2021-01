Medici veterinari Provincia di Isernia, rinnovato il consiglio e il collegio dei revisori dei conti

“Nelle giornate di 27-28 e 29 dicembre si sono tenute le elezioni on line per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Isernia. La lista “Rinnovamento” ha ottenuto la maggioranza dei voti con consensi che sono andati ben al di là delle aspettative. Il Leader, ed è proprio il caso di dirlo, il Dott. Claudio Garzìa è stato un grande trascinatore ed i componenti della sua lista lo hanno sostenuto ed appoggiato in questa avventura. La Medicina Veterinaria è chiamata a vivere innumerevoli sfide che proprio in questo periodo storico che stiamo vivendo assumono caratteri importanti. Gli obiettivi che ha il gruppo capeggiato dal Presidente Garzìa, sono quelli di una veterinaria rinnovata, attiva e protagonista. Ai Dottori Medici Veterinari aspetta un grande lavoro e gli anni che abbiamo tutti davanti saranno decisivi per un rilancio della presenza della professione veterinaria all’interno della società ed in particolare nella provincia di Isernia. I neo eletti componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine di Isernia sono una rappresentativa di tutte le componenti del mondo della professione medica veterinaria: liberi professionisti e dipendenti asl.

Il consiglio direttivo è così composto:

Presidente Claudio Garzìa

Vicepresidente Dott.ssa Laura Cerimele

Segretario Dott.ssa Sara Gianciotta

Tesoriere Dott. Gabriele Scarduzio

Consigliere Dott.Marino Amicone

Consigliere Dott.Antonio Liberatore

Consigliere Dott. Gianluca Visco

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Michele Madonna

Dott. Luciano Ricchiuti

Dott.ssa Lusi Crovella.

E’ bello osservare come anche nell’ambito della Medicina Veterinaria “Istituzionale” siano state rispettate le “Quote Rosa”. Vogliamo qui ricordare l’approccio One Health dei Medici Veterinari, i quali promuovono il benessere animale, garantiscono la sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale, prevengono e controllano le zoonosi, si occupano della tutela delle specie animali e dell’ambiente, operano per la tutela della salute di uomo e animali. A tutto il collettivo dell’Ordine dei Medici Veterinari di Isernia vanno i nostri auguri e il nostro sostegno.”