Medici venezuelani in Molise: “Covid è battaglia mondiale. Dobbiamo vincerla insieme”

L’obiettivo principale è quello di dare un aiuto concreto alla sanità molisana messa in ginocchio dalla terza ondata del Covid-19 e soprattutto dalla variante inglese in quello che è, allo stesso tempo, anche un modo per “ridare dignità” ai medici Venezuelani che si trovano in Italia ma che, a causa della burocrazia italiana e all’impossibilità di ‘rivendicare’ la loro formazione medica nel Belpaese sono costretti a non poter lavorare. Si è svolta questa mattina, 16 marzo, presso la Sala Nassiriya del Senato la conferenza stampa per presentare l’arrivo dei medici in Molise. All’appuntamento in streaming presente il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa e il presidente della Onlus “Venezuela la piccola Venezia” Marinellys Tremamunno assieme a due dei medici che arriveranno in Molise e alla parlamentare molisana Anna Elsa Tartaglione. Il primo contingente dei 18 medici italo-venezuelani, esuli del regime di Nicolas Maduro e membri dell’Associazione italiana “Venezuela: la piccola Venezia” Onlus, arriveranno in Molise per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19 proprio nel pomeriggio di oggi, 16 marzo. Si tratta di un supporto che era stato fortemente voluto dall’ormai ex commissario ad acta della sanità molisana, Angelo Giustini, e si tratta anche di un modo per ribadire il valore, dal punto di vista lavorativo, di questi medici arrivati già da anni in Italia ma di fatto impossibilitati a lavorare presso gli ospedali della Penisola a causa di una sorta di ‘incompatibilità burocratica’ a livello di formazione. Nel corso dell’incontro con la stampa è stato ribadito proprio l’impegno che l’associazione “La piccola Venezia” sta portando avanti per ridare dignità lavorativa a questi professionisti che per un mese saranno presenti in Molise. “E’ un benvenuto molto sentito da parte mia – ha affermato la Tartaglione – perché ho notato e ho sentito sulla mia pelle il vissuto emotivo della presidente dell’associazione perché si tratta di una battaglia che la stessa associazione sta portando avanti da anni e avete vinto assieme a Fratelli d’Italia”. Era stato proprio il partito di Giorgia Meloni, infatti, a farsi portavoce delle richieste dei venezuelani in Italia di poter lavorare negli ospedali. “Noi siamo in difesa dei cittadini venezuelani di potersi autodeterminate – ha commentato La Russa – le nostre posizioni sono state sempre presenti nel dibattito italiano ed internazionale a favore della possibilità di esprimersi senza le imposizioni violente che hanno dovuto vivere in questi anni ma oggi – ha specificato il vicepresidente del Senato – loro esprimono una posizione lavorativa che prescinde da quella politica perché, proprio sotto la bandiera professionale, vogliono aiutare l’Italia”. Un aiuto che in Molise arriva come una boccata di aria fresca considerando la difficoltà che si sta vivendo nella nostra regione e l’impossibilità ad aprire nuovi reparti e posti letto Covid proprio a causa della carenza del personale sanitario adatto a gestirli. “Il Molise – ha ricordato la Tartaglione – nella prima ondata è stato considerato come un’isola felice perché non è stato toccato dalla pandemia perché l’incidenza dei contagi in regione era molto bassa. Invece la seconda ondata e adesso questa terza non ha lasciato scampo neanche al Molise basti pensare che la regione sono più di due settimane che è in zona rossa”. In collegamento streaming anche Alessandro Semes dell’ambasciata in Spagna. “Sono tre anni che portiamo avanti questa battaglia – ha affermato – di fronte a noi l’ostacolo della burocrazia italiana, spagnola ed europea che non riusciva a permettere ai professionisti della medicina nostri connazionali nati in Venezuela di lavorare secondo i titoli di studio acquisiti nel tempo e secondo le esperienze maturate nel tempo. Sembra impossibile ma c’erano persone di altissima esperienza che sopravvivevano pulendo le scale, persone che fino a qualche mese prima insegnavano e operavano circondati da giovani medici. E’ stato duro, abbiamo lottato spesso insieme per far capire che questo non era più accettabile. Non era possibile lasciare ai margini queste persone e neanche umiliare i nostri connazionali che avevano tutto il diritto di lavorare. Non possiamo solo far entrare persone che fuggono da una guerra, queste persone devono poter lavorare secondo il titolo di studio acquisito e aiutare la società perché sono tutti italiani”. Una lotta che adesso si è concretizzata in un lavoro fianco a fianco dei medici molisani nell’emergenza Covid almeno per un mese. “Il nostro obiettivo, però – ha proseguito Marinellys – è quello di avere una collaborazione anche più lunga che, però, dipenderà dalle risorse economiche delle singole regioni”. “Chiederemo ai Governatori delle Regioni a noi più vicine come Marche, Abruzzo e Sicilia – ha fatto eco La Russa – di valutare liberamente la possibilità di prolungare questa collaborazione perché si tratta di personale specializzato”. Presenti in conferenza stampa anche due dei medici che arriveranno in Molise. “Si tratta di una opportunità meravigliosa – hanno affermato – della quale ringraziamo tutti. Questa è una malattia che ha colpito tutto il mondo. Per noi venezuelani in Italia dare una mano vuole dire condividere la nostra esperienza perché questa lotta è di tutti gli operatori sanitari. Non interessa la specializzazione e da dove vieni ma solo il restare uniti e combattere insieme”.

