Medici per il Pronto soccorso, solo 7 idonei su 14 candidati: l’Asrem ne cercava 25

Sono solo 14 i candidati che hanno risposto all’Avviso pubblicato dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem) finalizzato all’assunzione a tempo determinato di 25 specialisti in Medicina e Chirurgia d’accettazione e urgenza. Di questi, però, 7 sono stati esclusi in quanto non sono risultati in possesso della specializzazione richiesta o equipollente. Inoltre, dei rimanenti 7 idonei, 3 sono stati ammessi con riserva per carenza nella documentazione. L’Avviso pubblico per soli titoli è “in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’Unione Europea o in Paesi terzi”.