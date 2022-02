Medici di famiglia spodestati dal loro ruolo

di Irene Giuliano

Durante questi ultimi due anni ci siamo resi conto che i nostri ruoli all’intero della società sono stati soggetti a dei notevoli cambiamenti. Questo è accaduto anche a chi si trova alla base del nostro sistema sanitario, ovvero i medici di base. Coloro che dovrebbero assisterci nella pratica clinica di tutti i giorni hanno dovuto provvedere spesso da soli nel periodo pandemico sia nell’organizzazione dell’ambulatorio sia nelle stesse pratiche giornaliere. A tal proposito abbiamo intervistato il Dottore Giuseppe Giuliano, medico di base da notevoli anni, che ci ha descritto il cambiamento sostanziale delle sue abitudini e dei suoi pazienti.

Da quanto tempo è medico di famiglia?

Da 32 anni.

Come ha iniziato?

Affiancando mio padre, anche lui medico di famiglia.

Quando è iniziata la pandemia cosa pensava delle voci su questo nuovo virus proveniente dalla Cina?

All’inizio pensavo fosse un altro virus come l’aviaria o il virus Sars che negli anni passati non avevano determinato delle grosse patologie e non si erano diffusi, ma verso la fine di febbraio 2020 mi sono reso conto che stava per iniziare una cosa di più preoccupante.

Quando si è reso conto della pericolosità della situazione quali provvedimenti ha preso?

Innanzi tutto ho indossato le mascherine e ho preteso che i pazienti in ambulatorio indossassero anch’essi le mascherine, ho dovuto limitare l’accesso di questi ultimi evitando così l’affollamento nelle sale d’attesa. Oltre ciò io e i miei colleghi abbiamo aperto un sito legato allo studio dove si possono prendere gli appuntamenti per accedervi e dove si possono chiedere le ricette e gli esami specialistici online.

Questa novità che cosa ha comportato sul modo di lavorare di voi medici?

Sono diminuite le visite ambulatoriali e sono aumentate in maniera esponenziale le chiamate sul telefono dello studio e quello personale.

Invece, quando sono cominciate a girare informazioni sui vaccini, cosa ha pensato?

Sicuramente che sarebbero stati di grandissima utilità ad avere meno malati gravi e alla minor diffusione dello stesso virus.

Il rapporto con i suoi assistiti è cambiato?

È aumentata maggiormente la disciplina nella gestione dello studio che prima del COVID-19 era caotica ma purtroppo le incombenze burocratiche, specialmente nell’ultimo periodo, fanno sì che noi medici di famiglia abbiamo meno tempo per la pratica clinica di tutti i giorni. Infatti noi medici stiamo facendo dei certificati e delle pratiche burocratiche che non spetterebbero a noi ma all’igiene pubblica; dato che è sovraccarica di lavoro, al posto di assumere altri medici hanno spostato tutto verso la medicina di base che, in questo modo, non ha più tempo di vedere i malati “normali”. Ci hanno caricato di lavoro che non era il nostro, spodestandoci sotto un punto di vista temporale dai nostri veri compiti.

Per concludere, a che punto pensa siamo arrivati con la pandemia?

Farò un paragone sportivo, stiamo percorrendo una strada con una ripida salita in bicicletta, l’ultimo tratto è quello più duro ma sappiamo e speriamo che a fine salita ci sarà una discesa.