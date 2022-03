Medici di famiglia, in Molise 23 sedi sono ancora scoperte

Dopo mesi di disagi per i cittadini, soprattutto anziani, il 14 aprile la situazione potrebbe vedere una soluzione definitiva. Cefaratti: finalmente si mette un punto alla vicenda

Ventitré sedi da coprire, altrettanti medici ‘di famiglia’ che mancano all’appello in 20 paesi del Molise, precisamente nei tre Distretti di Campobasso, Isernia e Termoli-Larino.

E’ il quadro della situazione che, in occasioni diverse e a più riprese, decine di cittadini hanno segnalato con la speranza di sbloccare lo stato dei fatti che sono in una fase di stallo da mesi.

Le sedi dei medici di medicina generale (per utilizzare l’esatta dicitura) sono rimaste scoperte a fronte dei numerosi pensionamenti che ci sono stati negli ultimi mesi. E, come spesso accade, il turn over tarda a concretizzarsi. Di qui il periodo di vacatio che presto, però, potrebbe finire.

Il bando c’è, è stato pubblicato mesi fa dall’Azienda sanitaria del Molise. Gli aspiranti candidati hanno risposto e sembra proprio che il prossimo mese la situazione è destinata a sbloccarsi.

Il 14 aprile, infatti, i medici sono stati convocati a Larino per esprimere la scelta delle sedi. La ‘matassa’ da sciogliere non è però semplicissima perché ogni candidato poteva scegliere se concorrere per uno dei tre distretti o per tutti e tre, oltre alle modalità di attribuzione dei punteggi, che variano in base a criteri come la residenza o meno nel distretto scelto per candidarsi a coprire la sede. Ad ogni modo, c’è una commissione che ha vagliato minuziosamente le varie domande ed il 14, quindi tra meno di venti giorni, la situazione dovrebbe risolversi.

“Finalmente si mette un punto alla vicenda – il commento del consigliere regionale Gianluca Cefaratti, presidente della IV Commissione – A mio giudizio andrebbe però messo in atto un processo di riforma che mi rendo conto non è facile da attuare”.

Il presidente della IV Commissione, Gianluca Cefaratti

Il processo di cui ci parla Cefaratti servirebbe a far sì che il cittadino, soprattutto l’anziano che vive in un piccolo paese, non si trovi in difficoltà quando il medico da cui è stato seguito per una vita intera va in pensione e non viene sostituito celermente.

“Anche se il cittadino può nell’immediatezza garantirsi le presentazioni di un altro medico – continua il consigliere – sta di fatto che nelle realtà più piccole e dove esiste un solo dottore, gli anziani non sono in grado di muoversi e rimangono di fatto scoperti. Non bisognerebbe arrivare al momento in cui i medici sono andati in pensione, ma l’assegnazione delle sedi deve partire anticipatamente in modo fa fornire al cittadino l’alternativa”.