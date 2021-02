Medici chirurghi e odontoiatri: subito i vaccini, al pari degli altri operatori sanitari

In una lettera (inviata aI Presidente della Giunta Regione Molise, al Commissario ad acta per la Sanità Regione Molise, al Direttore Sanitario ASReM , a tutti i Consiglieri Regionali e al Sindaco del Comune di Campobasso) «i sottoscritti professionisti, medici chirurghi e Odontoiatri operanti sul territorio regionale, anche in rappresentanza di altri colleghi che già hanno manifestato la loro adesione tramite il proprio Ordine professionale- si legge nella nota a firma dei medici Vincenzo Centritto e Gennaro Barone – esposti come nessuna altra categoria di lavoratori ai rischi di contagio attivo e passivo nel corso di questa grave pandemia durante l’esercizio della propria professione, chiedono di essere sottoposti con immediatezza, insieme al personale di studio, alle vaccinazioni previste, al pari degli altri operatori sanitari in servizio presso gli Ospedali pubblici e privati convenzionati, poliambulatori, RSA etc. Ricordando che già in altre regioni il piano vaccinale è stato giustamente esteso a tutti gli operatori della sanità non per privilegio ma per questioni di comprensibile salute pubblica, i sottoscritti ribadiscono con fermezza che la gestione del piano vaccinale, così come è stata finora portata avanti in Molise, vada con la massima urgenza riprogrammata portando prima a termine le vaccinazioni per tutta la platea del personale sanitario che, se deve tutelare la salute degli altri, in primis deve essere a sua volta tutelato con tutti i mezzi disponibili. La presente richiesta fa seguito ad altre già inoltrate da più parti alle strutture in indirizzo, senza riceverne concreto riscontro. E proprio per questo, il nostro Ordine professionale, per protesta e perché inascoltato, è uscito dall’Unità di Crisi Regionale per la pandemia, istituita lo scorso anno dal Presidente della Giunta. I sottoscritti non intendono aspettare i soliti tempi biblici per avere una risposta. Si riservano, se necessario, di utilizzare tutti i mezzi previsti da una democrazia vera e non di facciata, per raggiungere quanto richiesto. Questo perché è in gioco seriamente non solo la vita del personale sanitario, ma anche quella dei pazienti assistiti nei vari ambiti operativi».