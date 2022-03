Mediatori naturali come il Padre

I nostri tempi sembrano caratterizzati da una conflittualità crescente, specialmente nei paesi di cultura occidentale, in Europa e nelle Americhe.

Dopo la seconda guerra mondiale stavamo vivendo il più lungo periodo di pace della storia (Pinker, 2013), o almeno così ci pareva, perché in realtà le guerre ci sono sempre state al punto che papa Francesco, già qualche anno fa, ha parlato di una terza guerra mondiale a pezzi.

Poi è arrivato il conflitto in Ucraina che ci ha come svegliati di soprassalto, proiettando sul nostro futuro nubi pesanti. Ma dobbiamo essere onesti con noi stessi, anche da noi, da tempo vediamo, ogni giorno di più, una maggiore difficoltà a comporre i conflitti, a tutti i livelli, personale e famigliare, nell’ambito del lavoro e delle professioni, della vita associativa e politica o religiosa, perfino delle nazioni.

È come se, nel nostro quotidiano, venisse meno la capacità di dialogo, di intendersi. Possiamo notare il paradosso di un mondo in cui se comunicare è più facile e rapido – anche grazie alla rivoluzione digitale -, proprio da questa facilità e rapidità nascono anche giganteschi equivoci.

Si comincia con una serie d’incomprensioni e si finisce in una spirale in cui le divisioni rendono progressivamente cieche le parti, incapaci di coniugare una visione comune. L’equilibrio fragile delle relazioni va in crisi anche se una sola delle parti chiude i canali del dialogo. Di solito le parti si accusano reciprocamente e specularmente di essere quella intransigente che non sa mediare. Soggettivamente questo è senz’altro vero.

Allora i mali relazionali prodotti impongono la fine della relazione, anche se certe relazioni non si possono mai tagliare del tutto. Il rapporto tra un figlio e un genitore non si cancella facilmente, anzi i suoi effetti negativi e conflittuali perdurano nel tempo, qualcosa di simile avviene in una relazione coniugale o di amore vero, ma anche di amicizia profonda. Le ferite sul fronte delle relazioni durano e perdurano.

Di fronte a tutto ciò verrebbe da raccomandare un ricorso più consapevole all’umano, ossia al contatto personale – non solo virtuale, ma anche fisico -, un maggiore rispetto dei tempi necessari a capire e a capirsi (i movimenti slow ci sono di monito), e soprattutto una giusta comprensione della nostra natura relazionale, e delle sue infinite conseguenze. E, proprio in un’ottica di sana relazione, a una valorizzazione di una mentalità che sappia favorire la mediazione (quella che in molti casi si designa anche come via diplomatica).

Purtroppo molti non colgono la forza e il potere della mediazione, poiché la riducono alla proposta di “compromessi più o meno salomonici”, che di solito non fanno contenta nessuna delle parti. Un’altra riduzione concettuale del significato di mediazione è implicito in un approccio alla mediazione stessa come operazione manipolatoria, efficientista, di tipo relativista, che “mira al solo risultato”, alla fine delle ostilità (che comunque sono pur sempre un obiettivo importante). I conflitti, come già affermato, si moltiplicano e le parti, ci sembra, sono abbandonate a se stesse, senza trovare chi sappia aiutarle a vedere oltre. In questo senso si potrebbe parlare di crisi di leadership. Mancano i padri, e i figli che litigano sono sempre più soli. Questo avviene nelle famiglie, nelle associazioni o nelle aziende o nei paesi, o negli organismi internazionali.

La funzione principale del padre rispetto ai figli è di generarli (attraverso la relazione con la madre) e questa capacità generativa prosegue nel tempo e include l’aiutare i figli a volersi bene. Perché la concordia tra i figli li fa prosperare e li rigenera. Ma per fare questo il padre non si trasforma in giudice o in arbitro, fa piuttosto il mediatore, con fine sensibilità nei confronti di ciascuna parte, desideroso della felicità di entrambi. Essere Padre (o Madre, se preferite, poiché la funzione non è legata al sesso ma alla genitorialità) non vuol dire essere paternalista. Questo è un altro equivoco e pregiudizio del pensiero moderno.

Il Padre/Madre sa essere giusto perché conosce e ama profondamente ciascuno dei figli, e li vede per quello che sono, in profondità. In un recente conflitto nel quale mi sono trovato ho sperimentato proprio la difficoltà di trovare aiuti esterni in grado di intervenire. Anche persone dotate di cultura, prestigio e credibilità riconosciute dalle parti sfuggivano a un compito delicato quanto essenziale. L’atteggiamento era quello di non voler affrontare il conflitto per un presupposto senso di imparzialità. Ma davvero un padre che vede i figli litigare, se si astiene dall’intervenire, si rende imparziale agli occhi di entrambi? Non sarà forse che il padre rinuncia al suo ruolo? E perché rinuncia? Per pigrizia, per paura di fallire, per disinteresse? Un’altra obiezione possibile da parte di un ipotetico mediatore naturale è che abbia senso intervenire in un conflitto soltanto se si abbia il potere riconosciuto di farlo, ossia se sia un compito specifico di tipo professionale, che evidentemente è legato al proprio potere di giudicare. Come dire, se i figli sono piccoli posso intervenire ma superato il diciottesimo anno sono affari loro. Ma in questo caso non si media, si fa un’operazione di puro potere, si emettono verdetti.

Spesso, proprio per la mancanza di mediatori naturali, i rapporti umani diventano freddi e impersonali poiché si riducono, in presenza di un conflitto, a soli rapporti di potere. Quando si è costretti ad accettare qualcosa con la forza, perché chi ha il potere lo impone, il conflitto rimane potenzialmente aperto: per ora mi adeguo -si pensa -, ma appena potrò reagirò con tutta la forza. Il terrorismo è spesso legato a questo tipo di meccanismi: persone, paesi e culture non si parlano più, ossia non ci sono più relazioni vere tra le persone e il conflitto tra valori e visioni, invece di comporsi genera reazioni letteralmente esplosive. Il pensiero cristiano è profondamente segnato da un approccio relazionale alla vita a partire proprio dalla figura del Padre.

Quando Cristo insegna agli apostoli a pregare li esorta a rivolgersi a Dio chiamandolo Padre Nostro: non si tratta di un plurale maiestatis ma di una prima persona plurale, che è come dire che anche quando un solo individuo sta pregando, in una certa misura lo fa includendo nella sua invocazione anche i suoi fratelli. La stessa logica è espressa nell’espressione “rimetti a noi i nostri debiti”, ossia si chiede perdono non solo per i propri peccati ma anche per quelli dei nostri fratelli, della nostra comunità di riferimento. E la frase seguente della preghiera amplia il noi ai nemici, agli altri che ci sono ostili: “come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Come se la soluzione ai conflitti e ai mali relazionali fosse da cercarsi nel Padre, nella sua capacità di perdonare e di renderci simili a lui, in una visione più profonda. Qualcosa del genere si può vedere anche nella celebre parabola del Figliol prodigo, o, come sarebbe più giusto dire, del Padre e dei due Fratelli.

Non è un caso che di fronte alla guerra in Ucraina papa Francesco proponga di chiedere protezione alla Madre comune, alla Madre che riconosce i figli e che li ama indistintamente. Non credo che la mediazione sia possibile solo in una logica d’intervento “del padre, o della madre”, ovviamente c’è anche la figura tecnica e professionale, ma certo la terzietà richiesta dal tecnico-mediatore impone non di meno una certa distanza dalle parti, e quindi di imparzialità e possibilmente di comprensione profonda di ciascuno, e tutto questo senz’altro si trova nel padre/madre, se non in lui solo, certamente in lui al livello più alto. Secondo questa visione il cattivo padre non solo è in grado più di altri di fare il male dei figli, ma anche il male tra i figli stessi. È, in altri termini, il peggiore dei mali. Concludendo queste brevi riflessioni ci piace considerare questo articolo come un contributo alla diffusione di una sana mentalità di mediazione, sperando che si diffonda nelle nostre famiglie, tra i nostri amici e colleghi, in ogni ambito della nostra vita, e in tutto il mondo. A partire dalle terre che al centro dell’Europa che ora soffrono tanto.

Giancarlo Polenghi