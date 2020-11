Mediaset con Roberto Giacobbo in Molise, una trasmissione su Roccamandolfi

Roberto Giacobbo, il popolare giornalista e autore televisivo, conduttore del programma Freedom, in onda sui canali Mediaset, è arrivato nella nostra regione, a Roccamandolfi, paese che sarà protagonista di una puntata del suo programma a gennaio 2021. Giacobbo ha apprezzato la cucina locale, a cui dedicherà parte della puntata, e parlerà in particolare del ponte tibetano e del castello longobardo di Roccamandolfi. Appuntamento su Italia Uno con Freedom, a gennaio per scoprire le bellezze del nostro Molise.