Medaglia e rallegramenti al Sindaco di S.Maria del Molise, Costantino Knyahinicky, per i 40 anni dalla Laurea in Medicina

Quarant’anni orsono offriva “confetti rossi” a quanti lo festeggiavano per la sua laurea in Medicina e Chirurgia e giorni addietro sorrisi e rallegramenti si sono ripetuti per aver tagliato il traguardo delle quaranta primavere trascorse dal conseguimento del proprio titolo di studio. Si sta scrivendo del dr. Costantino Knyahinicky, medico di base e Sindaco di Santa Maria del Molise, appena festeggiato per i quarant’anni dalla laurea in medicina e chirurgia. Gran festa per l’interessato, con puntuale medaglia/ricordo per la circostanza. “Chapeau” al dr. Kniahinicky dalla nostra testata, con l’intesa di ritrovarci a breve per brindare al suo quarantennale titolo professionale con una serata all’insegna della migliore convivialità.

Tonino Atella