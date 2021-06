Me.Mo Cantieri Culturali, torna anche quest’anno il memocampus

L’Associazione Me.Mo Cantieri Culturali, concessionaria di spazi e servizi al pubblico per i luoghi della cultura statali del Molise, organizza un campus estivo per bambini dai 4 ai 10 anni dal titolo “Giochi medievali”, presso le sedi di Castello Pandone e del Museo archeologico di Venafro.Per maggiori informazioni sulle attività, sui costi e per eventuali prenotazioni si possono utilizzare i contatti presenti nella locandina che trovate in basso.