Mc Donald apre anche a Isernia, il gestore è francese, ma figlio di una campobassana

È Angelo Salvatore, un imprenditore francese, il concessionario della filiale isernina del Mc Donald, inaugurata questa mattina. Angelo Salvatore è francese, ma la mamma è di Campobasso e lui non l’ha dimenticato, infatti è anche il gestore del Mc Donald di Campobasso, oltre che di quello di Vasto (vedi intervista). Insomma un Mc Donald all’insegna dell’internazionalizzazione dell’economia quello aperto questa mattina a Isernia che occuperà dieci persone full time e sessanta part time. Sorge all’ingresso della città di fronte all’hotel Europa ed è chiaramente visibile a tutti quelli che entrano a Isernia dall’ingresso Nord. Insomma, per Isernia si tratta di un’attività di richiamo per tanti giovani della provincia. Un Mc Donald oramai è una specie di biglietto da visita per una città e speriamo che anche per Isernia diventi un richiamo.

