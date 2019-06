Mazzuto: «Io impegnato a trovare soluzioni»

«Le chiacchiere non mi interessano e le lascio agli altri. Io sono impegnato per cercare di trovare soluzioni che possano portare benefici alla regione Molise e continuerò a lavorare in tal senso».

La replica dell’assessore regionale Luigi Mazzuto, all’indomani della presentazione in aula della mozione di sfiducia non si è fatta attendere. «Sono uno abituato a lavorare – ha continuato Mazzuto – senza mettermi in mostra. Mi piace portare risultati. Martedì? Non ero in consiglio perché mi trovavo, per l’appunto, a Roma per discutere di temi importanti. Fna, Dopo di Noi, sono solo alcune – continua – delle tematiche che vengono affrontate dal sottoscritto sui tavoli romani. Non a caso proprio nella giornata di martedì ho chiesto di ripartire velocemente il fondo nazionale per la non autosufficienza del 2019, facendo ricorso ai criteri precedenti perché non si abbiano rallentamenti nell’erogazione dei servizi. Un percorso da portare avanti congiuntamente con l’elaborazione e il varo di un piano nazionale per la non autosufficienza, uno strumento programmatico essenziale per l’utilizzo delle risorse del fondo. Insomma – continua Mazzuto – sto cercando di svolgere al meglio il compito che mi è stato affidato dal presidente della Regione, Donato Toma. Naturalmente ci stiamo muovendo anche sul fronte “lavoro” dove la situazione è delicata.