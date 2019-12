Maya in canile vive in un box di cemento salviamola

REDAZIONE

Maya ha 12 anni. Entrata in canile cucciola è cresciuta qui. Qui è invecchiata. E’ buona, timida, pesa circa 25 kg ed è sterilizzata. E’ quello che resta di un pastore tedesco su cui l’amore non è mai passato. Ora Maya ha 12 anni, ultimamente è diventata più magra e molto, molto triste. Lo si vede dal suo sguardo, dai suoi occhi.

Vive sul cemento, sempre, da 12 anni. Sa andare al guinzaglio ma in un canile con quasi 300 cani e pochissimi volontari viene portata a passeggio solo ogni due mesi.

Quando sabato le volontarie sono entrate nel suo box per farla uscire Maya era incredula, stupita. Si è goduta ogni minuto di quella passeggiata. Maya è sfinita, da 12 anni di canile, dal gelo di 12 anni, dal cemento duro. E’ socievole, affettuosa, le piacciono le coccole. Ma anche solo se avete un posto nel vostro giardino, la libertà e il contatto con l’erba ogni giorno faranno la sua felicità. Vive in uno dei reparti più dimenticati del canile, dove i volontari non vanno quasi mai, dove non c’è un’area di sgambamento. Maya è buona, è una cagnolina mite. Ormai tiene il muso sempre basso, non ha più speranze. I suoi occhi sono tristissimi.Non ce la fa più. Dovrebbe andare via, a casa, soffre troppo il canile. Dodici anni di questa vita sono troppi. Non lasciamola qui a morire, con la tristezza negli occhi e nel cuore la certezza di non vere mai vissuto di non essere mai stata amata. Salviamola. Puo’ salire al nord con una staffetta.