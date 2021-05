May Day virtuale dal Molise tra musica e solidarietà

L’iniziativa punta all’acquisto di beni e strumenti per i reparti di rianimazione degli ospedali pubblici molisani

Iniziativa virtuale via web di musica, divertimento, partecipazione e solidarietà con raccolta fondi per i reparti di rianimazione degli ospedali pubblici molisani, nella circostanza non meglio precisati. Trattasi di “May Day”, promosso da ZR web tv per proporre buona musica attraverso l’amichevole collaborazione di decine di interpreti, cantanti e musicisti molisani e non i quali nella giornata odierna e col patrocinio di enti ed istituzioni pubbliche regionali daranno vita ad una non stop di arte e musica al fine di raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature, beni e macchinari da destinare ai reparti di rianimazione dei nosocomi pubblici della regione. Per chi intende aderire all’iniziativa solidale questo l’iban da utilizzare : IT 25 S 3608 1051 3829 4079 3940 92, specificando la causale della donazione, ossia May Day 2021. Per seguire l’evento in tema, www.facebook.com/eventomayday.