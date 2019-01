Maxi rissa in carcere: grave un uomo aggredito da 15 detenuti

REDAZIONE CAMPOBASSO

Poteva finire in tragedia la maxi rissa scoppiata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 gennaio, presso la Casa Circondariale di Campobasso. Un detenuto, per cause in corso di accertamento è stato preso di mira da altri reclusi (oltre una dozzina). Questi ultimi lo hanno accerchiato e hanno cominciato a malmenarlo. Solo l’intervento degli agenti della polizia penitenziaria ha scongiurato il peggio. Il detenuto preso di mira infatti è stato “isolato” e “messo in sicurezza”. Gli agenti hanno successivamente provveduto a trasportarlo presso il Cardarelli di Campobasso. Costretti a ricorrere alle cure dei sanitari anche due agenti rimasti feriti durante gli attimi concitati vissuti a via Cavour. Gli agenti e il personale tutto operano sempre con la massima professionalità e con grande diligenza ma al tempo stesso chiedono anche una implementazione del personale. Questo per continuare a garantire adeguati standard di sicurezza, necessari in carcere. Anche nel recente passato, del resto, i sindacati avevano denunciato la carenza di personale presso la struttura del capoluogo.