Maxi-operazione contro il clan della droga, un arresto anche a Isernia

Coinvolto anche il capoluogo pentro nell’operazione partita dalla Puglia e che ha portato a 24 misure cautelari e sequestri in tutta Italia

ISERNIA. Sarebbe stata eseguita anche in provincia di Isernia una misura cautelare nell’ambito dell’operazione “Friends”. Personale della Polizia di Stato della squadra mobile di Foggia e i finanzieri del GICO di Bari, dalle prime ore della mattina, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Bari, nei confronti di 24 soggetti, a seguito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e relativo al traffico di droga. Ingenti sequestri di beni in collaborazione con lo SCICO delle fiamme gialle avvenute in diverse parti d’Italia. Un’operazione di Polizia che ha colpito il clan dei Montanari, gruppo criminale che agisce nella zona del Gargano. Maggiori dettagli in una conferenza stampa prevista nelle prossime ore a Foggia