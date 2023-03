Maxi concorso Asmel, assunzioni in 101 comuni del Molise: prorogata la scadenza per le candidature

Prorogati in Gazzetta Ufficiale Concorsi i 2 maxi avvisi per gli elenchi di idonei alle assunzioni negli oltre 4.000 enti locali soci di ASMEL, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali.

In Molise sono 101 i comuni che aderiscono per le nuove assunzioni.

Gli avvisi riguardano sia la creazione di elenchi di idonei alle assunzioni sia l’aggiornamento degli elenchi del concorso del 2022. Tantissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati. Dai farmacisti agli ingegneri ambientali, dai collaboratori amministrativi agli avvocati e ai funzionari contabili. Dagli informatici agli psicologi e ai giornalisti. E poi operai come autisti, falegnami ed elettricisti. Il termine prorogato per le candidature è il 6 aprile.

Questa innovativa procedura, introdotta dal Governo Draghi, con la Legge n.113/2021, permette ad aggregazioni di Comuni di utilizzare gli elenchi tramite chiamata (cd interpello) a quanti hanno superato una prima selezione telematica a cura di ASMEL. Il meccanismo di assunzione è velocissimo, potendosi completare in sole 5 settimane. E per i neoassunti la formazione in ingresso in collaborazione con SDA Bocconi di Milano per dotarsi di competenze anche trasversali e strategiche e vincere le nuove sfide che i Comuni si trovano ad affrontare.

Il vantaggio per i candidati che risultano iscritti negli elenchi di idonei,è anche quello di poterscegliere a quale interpello rispondere, qualora ad esempio vogliano avvicinarsi a casa propria, accettare solo un’assunzione a tempo indeterminato o, se già dipendenti, migliorare la propria situazione lavorativa. In tutti i casi, l’iscrizione nell’elenco idonei dura tre anni e la cancellazione avviene solo in caso di assunzione a tempo indeterminato.