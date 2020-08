Max Cavallari si racconta: «Dopo il Covid le persone vogliono ridere»

E’ stato protagonista di una delle tappe di “Da soli mai”, lo spettacolo che sta portando in scena «assieme a un mio amico dell’avanspettacolo» che si è svolto a Campomarino e lui, Max Cavallari, protagonista per anni del duo dei “Fichi d’India”. Max Cavallari ha rilasciato qualche dichiarazione sulla sua permanenza in Molise al Quotidiano del Molise. «In Molise si mangia bene, il vino è buono, la gente è bella perché il sud è sempre il sud. Dopo il Molise sarò in Puglia e in Sicilia con questo spettacolo che ripercorre tutta la storia dei Fichi d’India, con i pezzi e i personaggi che facevo io. E’ uno spettacolo che piace ai bambini, ai grandi, ai giovani e agli anziani e a me piace stare in mezzo alle persone perché siamo nati in mezzo alla gente. Mi siedo assieme a loro, mi piace il contatto umano dopo il Coronavirus». Uno spettacolo che è riuscito ad andare in scena nonostante la pandemia appena superata «perché l’organizzazione è stata molto attenta a rispettare tutte le normative e riusciamo a fare questo spettacolo facendo stare gli spettatori seduti ai tavoli a bordo piscina. Le persone hanno voglia di ridere – ha concluso Cavallari – siamo stati fermi troppo sulle cose più belle del mondo che sono mangiare, ridere e fare l’amore. A farli mangiare e ridere ci pensiamo noi… per l’amore beh tocca a loro».