Maury’s sbarca a Campobasso, inaugurato il maxi store all’ex centro commerciale Pulitano

Venti assunzioni, un grande store con merceologia diversa dal classico supermercato e una crescita importante per la città di Campobasso. E’ stato inaugurato questa mattina, sabato 13 febbraio, il primo maxi store Maury’s del Molise. In una grande location e dal sapore particolare: il nuovo punto vendita, infatti, si trova presso l’ex centro commerciale Pulitano di Campobasso.

Un’inaugurazione in tono minore a causa della pandemia in corso e che si è svolta nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Ingressi contingentati, misurazione della temperatura all’ingresso e nessun evento particolare. L’ospite che sarebbe dovuto venire per l’inaugurazione, Martufello, che sarebbe arrivato esclusivamente per tagliare il nastro, alla fine ha rinunciato, per evitare qualsiasi possibilità di assembramento.

Da oggi Campobasso si arricchisce con questo nuovo maxi store, grazie all’imprenditore Mauro Fusano che, con tutti i suoi soci, in questo momento particolare, è venuto ad investire in una piccola realtà come la nostra, generando posti di lavoro.

Nel servizio le interviste all’imprenditore Marco Pulitano e a un socio di Maury’s.

IL SERVIZIO IN ALTO