Maurizio Santilli, nominato vice presidente della Federazione Internazionale di pasticceria Gelateria e Cioccolateria

Maurizio Santilli, docente di enogastronomia e Pasticceria presso l’IPSEOA “Federico di Svevia” di Termoli, con il rinnovo del direttivo della Federazione internazionale pasticceria gelateria e cioccolateria, è stato nominato Vicepresidente, in un team pronto a raccogliere le nuove sfide in vista dell’autunno.

Santilli già Responsabile Internazionale del comparto scuole Fipgc ha dato i natali al più importante Campionato di Pasticceria per gli studenti degli Istituti alberghieri d’Italia, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come evento di Eccellenza Nazionale, e non poco tempo fa al primo Concorso di pasticceria per Ragazzi Speciali riscuotendo un successo impressionante. Entrambe gli eventi nati proprio a Termoli nella loro primissima edizione.

In Lombardia inoltre ha conquistato tutti con l’organizzazione notevole del Contest School presso l’Host Fiera Milano, la più grande fiera dell’accoglienza Internazionale.

Da sempre parte integrante del direttivo organizzativo in tutte le attività della Fipgc, ha preso parte come giuria: ai Campionati Mondiali del Miglior Panettone a Cine Città a Roma; Al campionato Miglior Colomba ad Ercolano (Na); Ai Campionati Mondiali di Pasticceria e del Miglior Tiramisù sempre a Milano.

La nomina a vicepresidente, per Santilli, lancia il Molise verso nuove importanti prospettive.

“Sono commosso all’annuncio della nomina come Vice Presidente Internazionale – ha commentato il professor Santilli – non me lo aspettavo. A me piace progettare e realizzare eventi e guardare il tutto nella giusta proiezione e mai avrei pensato di arrivare a tanto e ne sono felicissimo. Ringrazio soprattutto il Neo Presidente Matteo Cutolo e tutto il nuovo Direttivo che hanno creduto in me e nel mio operato in questi 7 anni di federazione. E’ vero, non mi sono mai fermato ed ho sempre pensato a progettare e realizzare tutto ciò che fosse importante per la qualità della federazione e delle opportunità per i ragazzi, dando sempre la giusta istituzionalità data dalla serietà dell’operato.”

“Ad ottobre siamo già pronti con il Campionato Mondiale del miglior Panettone a Fiano Romano – ha aggiunto il Vicepresidente Fipgc – mentre a Febbraio saremo a Massa Carrara per i Campionati Nazionali. Ad aprile con la Federazione andremo a Neive/Alba (Cuneo) per i campionati Nazionali Studenti e a maggio si torna a Termoli per la seconda edizione del Concordo Ragazzi Speciali.”

“Invito tutti i professionisti del food e della pasticceria ad unirsi per costruire un grande ed importante comparto che mira a far crescere le professionalità ed i sistemi di marketing dolciari e gastronomici”. Il nostro è un comparto che necessita di professionalità non di improvvisazioni e per questo la formazione è alla base di tutto, mirata sempre più alla costruzione della qualità e dell’identità di appartenenza, rimanendo competitivi sul territorio e a livello internazionale.”- ha concluso Maurizio Santilli.