Maturità: Molise, bene studenti diplomati con lode

Il Molise, nel rapporto percentuale tra diplomati con lode e diplomati totali agli Esami di Stato, è al terzo posto della graduatoria nazionale, dopo Puglia e Umbria, con il 3,8% (Usr Molise). In totale gli studenti molisani ammessi a sostenere la Maturità sono stati 2.486, 1.938 della provincia di Campobasso e 548 per quella di Isernia. Aumentano, rispetto al precedente anno scolastico, i diplomati con voti superiori a 80: i punteggi da 81 a 90 sono il 19,4% (15,5% un anno fa); da 91 a 99 il 15,1% (erano il 9,8%); i 100 sono il 10,4 % (5,5% l’anno passato); i 100 e lode il 3,8% (1,7% anno precedente). Analizzando i dati per percorso d’istruzione, la media dei voti più alta si riscontra nei Licei dove il 5,2% ha conseguito la lode, il 13,4% ha avuto 100, il 17,2% tra 91 e 99, il 22,8% tra 81 e 90. Come per l’intero territorio nazionale, anche in Molise è il Liceo classico a primeggiare nella fascia di voto 81-100.