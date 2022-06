Maturità, l’augurio del sindaco di Campobasso, Gravina: “Godetevi quest’emozione”

“Per tanti di voi ragazzi sarà questa la “notte prima degli esami” che ricorderete per sempre. Godetevi quest’emozione, quelle farfalle nello stomaco che aiutano a crescere e a sentirsi vivi. In bocca a lupo ad ognuno di voi!”. Lo ha detto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in un video di auguri a tutti i ragazzi che domani, 21 giugno, inizieranno gli esami di maturità con la prova del tema di italiano.

