Maturità 2022: i maturandi dicono no alla seconda prova!

L’ex ministra Lucia Azzolina dà manforte agli studenti e sostiene: “Bianchi avrebbe potuto fare meglio”. CGIL e FLC sostengono le proteste degli studenti.

di Giuseppe Tomasso

Il ritorno alle prove scritte ha portati gli studenti di tutta Italia a scendere in piazza per protestare. Uno dei primi cortei, composto da 5000 studenti è arrivato, a Roma, sotto al Ministero, mentre altri cortei e presidi si sono svolti a Milano, Genova, Venezia, Palermo, Firenze, Bari, Perugia e in molte altre città nel Paese. Secondo gli studenti, ad essere attraversate da cortei, presidi e flash mob sono state 18 regioni e una cinquantina di città.

Indagine statistica su 5000 studenti

Da questa indagine è emerso che gli studenti non sono del tutto favorevoli a questo ritorno alla normalità, ritengono che neanche quest’anno sia tornato tutto alla normalità. Alla domanda “Sei favorevole al ritorno dello scritto di italiano alla maturità?” il 64,5% dei partecipanti all’indagine ha risposto di no. È d’accordo solo il restante 35,5%.

Intervista a Tommaso Biancuzzi

Tommaso Biancuzzi, coordinatore della Rete studenti medi, in un’intervista afferma che questa è “L’ennesima decisione che il ministero prende senza coinvolgere minimamente le organizzazioni studentesche”; inoltre aggiunge “La reintroduzione delle prove scritte è la pretesa di una normalità che in realtà non esiste”. A sostenere le proteste sono CGIL e FLC, secondo cui “gli studenti non dovrebbero pagare le conseguenze di due anni di didattica discontinua”. Il 7 febbraio il CSPI ha bocciato la seconda prova prevista degli Esami di maturità dal Ministro Bianchi, chiedendo il reinserimento del maxi orale, come lo scorso anno; però il parere del consiglio non è vincolante.

Intervista Lucia Azzolina

L’ex ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha spiegato a Fanpage i motivi del suo no: “Credo si dovesse procedere con maggiore gradualità, io avrei reinserito la prima prova, la prova di italiano, e avrei fatto l’esame orale”. Dunque niente seconda prova secondo la deputata pentastellata che specifica però che la decisione sarebbe stata presa dopo un confronto con le Consulte degli studenti“così come feci nel 2020 quando poi, insieme, decidemmo di procedere all’esame orale per tutti quanti. Mi feci fare delle proposte scritte dai ragazzi che incontrai – spiega Azzolina – loro volevano fare un esame orale e decidemmo che quella era la soluzione migliore per tutti”. Il ministro Bianchi? “Avrebbe potuto fare meglio, sia nel metodo che nel merito” risponde Azzolina.