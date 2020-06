Maturità 2020, ecco i nomi dei presidenti di commissione

Sono stati decretati i presidenti di commissione per gli esami di maturità 2020. Di seguito l’elenco: Campobasso e provincia. Istituto Magistrale “Galanti” liceo linguistico, presidente Gervasio Barone. Prima Commissione Istituto Tecnico “Boccardi”, presidente Flaviano Di Mascio. Istitu­to Omicomprensivo del Fortore­-Riccia­-S. Elia (prima sede) e Istituto Professionale Ipsia “Montini”(seconda sede), presidente Marioanto­nello Maselli. Seconda Commissione Istituto Professionale per l’Agricoltura e Ambiente viale Manzoni, presidente Giuseppe Posillico. Prima Commissione Istituto professionale per i servizi Alberghieri Termoli, presidente Anna Gloria Car­ lini. Seconda Commissione Istituto Professiona­le per i servizi Alberghieri Termoli, presidente Massimo Di Tullio. Prima Commissione seconda sede Alberghiero di Larino e Servizi Alberghieri e Ristorazione presso casa Circondariale di Campobasso, presidente Nazzareno Miele. Pri­ma Commissione Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “ V. Cuoco” Cam­pobasso, presidente Salvatore Sibilla. Prima Commissione Liceo Scientifico Riccia, presiden­te Vincenzo Mucciaccio. Settima Commissione Istituto Omnicomprensivo Santa Croce di Ma­gliano, presidente Teodoro Musacchio. Settima Commissione Liceo Scientifico “Alfano da Ter­moli”, presidente Pasquale Cordigliere. Nona Commissione Liceo Scientifico “Alfano da Ter­moli”, presidente Pietro Pascarelli. Prima sede Liceo Scientifico “Romita” Campobasso secon­da sede Trivento, presidente Matilde Tartaglia. Seconda Commissione Liceo Scientifico prima sede Termoli, seconda sede Istituto Tecnico In­dustriale “Majorana” Termoli, presidente Alfredo Di Vizio. Liceo Scientifico “Alfano da Termoli”, presidente Nicola Nunzio De Michele. Prima Commissione Liceo Linguistico “Pertini” Campo­basso, presidente Francesco Paolo Marra. Pri­ ma sede Liceo Artistico “Manzù” Campobasso, presidente Francesco Fasciano. Liceo Artistico “Jacovitti” Termoli, prima sede presidente Fulvio Di Lisio. Prima Commissione Istituto Magistrale Casacalenda, Guglionesi presidente Maria Cri­ stina Battista. Seconda Commissione Liceo Sta­ tale “Galanti” Campobasso, presidente Tomma­so Guerriera. Terza Commissione Istituto Omni­comprensivo Guglionesi sede Istituto Magistra­le, presidente Giovanna Fantetti. Istituto Magi­ strale “Galanti” di Campobasso prima sede, presidente Antonio D’Onofrio. Istituto Magistrale “Galanti” Campobasso prima sede, presidente Commissione Liceo Scientifico Riccia, presiden­te Vincenzo Mucciaccio. Settima Commissione Istituto Omnicomprensivo Santa Croce di Ma­gliano, presidente Teodoro Musacchio. Settima Commissione Liceo Scientifico “Alfano da Ter­moli”, presidente Pasquale Cordigliere. Prima Commissione Istituto Agrario prima sede Larino, presidente Beniami­no Campese. Istituto Tecnico Economico “Pilla”, prima sede Campobasso, presidente Maria Maddalena Chimisso. Prima Commissione Isti­ tuto Tecnico Commerciale Bojano, presidente Antonio Vesce. Seconda Commissione Istituto Tecnico Economico “Pilla” via Veneto Campo­ basso, presidente Patrizia Ancora. Prima Com­missione Liceo Classico “Pagano” Campobas­so, presidente Maria Chimisso. Seconda Com­missione Liceo Classico “Pagano” Campobas­so, presidente Concetta Niro. Terza Commissio­ ne liceo Classico “Perrotta” prima sede Termoli, presidente Sergio Genovese. Liceo Scientifico “Pagano” via Mazzini Campobasso, seconda sede Liceo Classico e Scientifico Larino presi­dente Antonio Cassiano. Seconda Commissione Istituto Magistrale Bojano, via Colonno, pre­sidente Filomena Giordano. Terza Commissione Liceo Scientifico “Romita”, presidente Mario Mo­naco. Quarta Commissione Liceo Scientifico “Romita” Campobasso, presidente Mariella Lori­to. Liceo Scientifico “Romita” prima sede Cam­pobasso, presidente Matteo D’Errico. Isernia e provincia: Istituto Omnicomprensivo “Antonio Giordano” di Venafro sede Afm­Cat e Odontotecnico prima Commissione, presidente Maria Teresa Vitale. Itis di Isernia prima Com­missione, presidente Luigi Petroni. Prima Com­missione Itis di Isernia seconda sede Istituto Commerciale “Mattei” di Isernia”, presidente Sil­vana Cimorelli. Prima Commissione Itis “Mari­nelli” di Agnone, presidente Marco Fusco. Prima Commissione ITCG “Fermi” di Isernia, presiden­te Anna Ferrara. Prima Commissione Liceo Classico “Fascitelli” di Isernia sede ITC “Fermi” di Isernia, presidente Tonina Camperchioli. Se­conda Commissione Istituto Omnicomprensivo “Antonio Giordano” di Venafro sede liceo Classi­ co, presidente Emilia Sacco. Liceo Scientifico “Majiorana” di Isernia prima Commissione sezio­ne indirizzo sportivo, presidente Bruno Cacciop­poli. Seconda Commissione Liceo “Majorana” di Isernia, presidente Maria Rosaria Vecchiarelli. Terza Commissione Istituto Omnicomprensivo “Antonio Giordano” di Venafro, presidente Car­ melina Di Nezza. Quarta Commissione Istituto Liceo Scientifico “Giovanni Paolo II” e indirizzo Alberghiero di Agnone, presidente Ilaria Lecci . Prima Commissione Liceo Scientifico “Majora­na” di Isernia, presidente Ranieri Vallone. Istitu­to Magistrale “Cuoco” di Isernia prima sede, pre­sidente Francesco Tanzj. Prima Commissione Istituto d’Arte “Manuppella” di Isernia, presiden­te Gianpaolo Sellitto. Prima Commissione Istitu­to Magistrale “Cuoco” di Isernia, presidente Ma­ria Teresa Imparato.