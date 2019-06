Maturità 2019, studenti termolesi tra ansia ed emozione (FOTO E VIDEO)

REDAZIONE TERMOLI

Il grande giorno è arrivato anche per i maturandi termolesi che questa mattina tra ansia, speranze e grandi sogni hanno varcato i cancelli di scuola alle prese con la grande sfida che segna il passo verso il futuro, la prima prova della maturità. Vocabolari in mano, fogli per gli ultimi ripassi veloci e l’ultima occhiata al cellulare per cercare ancora di intercettare su internet novità riguardanti le possibili tracce. Seduti sui banchi hanno atteso il contenuto dei plichi telematici arrivati direttamente dal Miur. Ed ecco svelate le tanto attese tracce. Giuseppe Ungaretti e Leonardo Sciascia per l’analisi del testo. Corrado Stajano e “Eredità del Novecento” per il saggio storico-politico, “L’illusione della conoscenza” per il saggio tecnico-scientifico, il patrimonio culturale e la sua valorizzazione con Tomaso Montanari, lo sport e la storia e la lotta alla mafia per i temi di carattere generale. Sono diverse le novità che porta con sé la maturità quest’anno.E’ cambiato il peso dei crediti per il percorso di studi (da 25 a 40), prove scritte (da 45 a 40) e prova orale (da 30 a 20). Tra le novità più rilevanti l’eliminazione della terza prova scritta, il cosiddetto “quizzone”, l’inserimento di nuove disposizioni sull’ex alternanza scuola-lavoro e l’eliminazione della traccia storica per il tema di italiano. Domani, 20 giugno, sarà il turno della seconda prova, differente a seconda degli indirizzi di studio. In bocca al lupo a tutti i maturandi 2019.