Maturità 2019, in Molise il più alto numero di ammessi: domani la prima prova

Anche quest’anno il Miur tira le somme sul numero di studenti ammessi alla Maturità 2019 che prenderà il via domani, mercoledì 18 giugno, con la prova d’italiano. Quanti saranno i maturandi in Molise? Ecco tutti i numeri: 2674 i candidati interni e 45 quelli esterni per un totale di 2719 candidati. In particolare, a Campobasso saranno 2117 gli studenti a cimentarsi nelle prove d’esame e 602 a Isernia. Mente le Commissioni saranno 56 nel capoluogo e 17 a Isernia. Gli scrutinii si sono svolti in questi giorni e i professori hanno deciso chi può sostenere l’esame di Maturità e quali gli studenti bocciati. In Molise i numeri risultano essere più che positivi. Infatti, la nostra regione si classifica al primo posto in Italia per numero di ammessi con il 98%.