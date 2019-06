Maturità 2019, in Molise è record di ammessi: 98 studenti su 100

Il tasso di ammissione degli studenti all’esame di maturità (a.a. 2018/19), come media nazionale è del 96,3%. In particolare, in Molise e Basilicata si registrano le percentuali più alte, con una quota attorno al 98%.

Intanto, oggi sono iniziate le prove orali. Nel capoluogo i primi a cominciare sono stati gli studenti del Liceo Classico. La novità per quest’anno sono tre buste sul tavolo sigillate e una scelta a caso che obbliga all’improvvisazione. Domani, sarà la volta del Liceo Scientifico e venerdì 28 del Liceo Galanti.