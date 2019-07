Mattone, in Molise il 2019 si apre con valori finalmente in risalita

REDAZIONE

Si chiude in positivo la prima parte del 2019 per il mercato immobiliare molisano: secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it infatti i prezzi richiesti per le abitazioni in vendita sono aumentati dell’1,3%nel primo semestre dell’anno e sono cresciuti ancor di più i canoni di locazione(+3,7%). Nel mese di giugno 2019 il prezzo medio per comprare casa in regione si è attestato a 1.201 euro al metro quadro. Si spendono invece poco più di 5 euro al metro quadro per affittare un’abitazione. Fra le due città capoluogo è Isernia quella che registra i risultati migliori. Qui il prezzo medio richiesto da chi vende casa è salito dell’1,8% nei primi sei mesi del 2019, con un valore medio di 1.175 euro/mq. Più bassa la cifra registrata a Campobasso, dove per comprare servono mediamente 1.034 euro al metro quadro, prezzo aumentato di appena lo 0,4% nel semestre considerato. Per affittare casa è invece Campobasso la città più cara delle due: qui i canoni ammontano mediamente a 5,23 euro al metro quadro contro i 4,65 euro/mq di Isernia. La differenza permane nonostante nel capoluogo di regione i valori, in appena sei mesi, risultano scesi di oltre il 6%. A Isernia, invece, anche il comparto delle locazioni appare in ripresa e i canoni medi richiesti da chi affitta sono saliti del 6,7% nel primo semestre dell’anno.