Matteo Salvini giovedì torna in Molise

Il leader del Carroccio è atteso in serata

Matteo Salvini giovedì sarà in Molise nella prima tappa del suo tour in Italia. Si legge così sul giornale Primo Piano Molise di oggi, 2 giugno. Il leader della Lega è atteso in serata. In ballo c’è la questione del Carroccio rimasto fuori dalla giunta ragionale ed il conseguente clima pesante nell’intero centrodestra. Stando alle ultime dichiarazioni di Jari Colla «Per la nomina del nostro assessore c’era l’ok dopo la trattativa condotta anche con i vertici nazionali di Forza Italia, poi l’inatteso dietrofront». All’epoca dei fatti lo stesso Matteo Salvini aveva espresso pubblicamente il suo dissenso nei confronti del governatore Toma per aver lasciato la Lega fuori dalla Giunta regionale commentando: «Non mi è sembrata una scelta opportuna – ha proseguito Salvini – soprattutto in un momento di crisi sanitaria ed emergenza sociale ed economica in cui c’è bisogno di allargare e coinvolgere il più possibile. Escludere qualcuno mi sembra una scelta poco utile per il Molise e i molisani, anche perché nessuno può fare da solo in un momento come questo. Noi il lavoro per i molisani lo facciamo con l’assessore o senza l’assessore, queste cose non interessano i cittadini. Noi ci occupiamo di problemi reali, non di posti in Giunta, di consiglieri d’amministrazione, di sottosegretari». Intanto Toma ha replicato. «I capricci di un partito importante, la Lega, sono come quelli di una bella donna: si sopportano con leggiadria. La Lega ha portato 11mila voti alla coalizione e io tengo fede ai patti. Dobbiamo però trovare un equilibrio con la posizione della maggioranza consiliare, che va rispettata. Credo che lo troveremo, ma con cautela e senza pressioni e spinte».