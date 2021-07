Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, sarà lunedì 26 luglio alle ore 16 a Termoli presso la “Cala Sveva” per presentare il suo ultimo libro “Controcorrente”. Un momento di confronto sulle tematiche affrontate dal volume e dell’attualità politica in generale. Un volume in cui Renzi sviscera le ragioni che hanno portato alla caduta del governo Conte e all’insediamento di Draghi a capo dell’esecutivo