Matteo Antonio Tagliaferri di Sant’Elia a Pianisi, Cavaliere della Repubblica

Alla cerimonia di consegna delle tredici onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”, tenutasi, giovedì 16 dicembre, nei saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo di Campobasso, è stato insignito anche il Sottotenente Matteo Antonio Tagliaferri di Sant’Elia a Pianisi, già Comandante della Stazione dei Carabinieri di Campobasso.

Nominato Sottotenente dell’Arma, dopo aver frequentato il 3° Corso Applicativo Semestrale presso la Scuola Ufficiali di Roma, Matteo Taglieferri si è insediato da alcuni mesi al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Riccione, dove si è trasferito con la sua famiglia.

Nel ricoprire vari incarichi in Molise, si è distinto per l’alto senso del dovere, il costante impegno profuso non solo nell’ambito prevalentemente professionale, ma anche nell’affrontare con grande sensibilità problematiche di ordine sociale.

Un momento di grande commozione per il Sottotenente Tagliaferri, che ha commentato: “E’ doveroso il mio più sincero ringraziamento alla città di Campobasso, che porto sempre nel cuore per avermi dato tanto in termini di esperienza lavorativa e di affetto; non ultima l’opportunità di ottenere questa prestigiosa onorificenza. Ho ricevuto la proposta quando ero Comandante della Stazione del capoluogo. Grato ai cittadini di Campobasso che continuano a manifestare nei miei confronti stima e rispetto.

Un grazie particolare va alla mia famiglia che sta vivendo con me un periodo di sacrifici e che si è allontanata dal Molise per seguirmi e sostenermi nel percorso della mia carriera. Ringrazio anche tutti i colleghi Carabinieri e, in generale, tutti i collaboratori che nel tempo si sono fattivamente impegnati con me, conseguendo traguardi e successi attraverso un sincronico gioco di squadra.

Un pensiero va al mio paese natio. Ovunque sono andato e ovunque andrò porterò alto il nome di Sant’Elia a Pianisi, a cui sono legato indissolubilmente”.

Al neo Cavaliere le più sentite congratulazioni dalla comunità santeliana.

Ad maiora semper