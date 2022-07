Mattarella scioglie le Camere: voto anticipato al 25 settembre

La novità delle prossime elezioni sarà la riduzione del numero di deputati (da 630 a 400) e senatori (da 315 a 200), approvata con referendum a settembre del 2020

Mario Draghi si è dimesso e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato lo scioglimento delle Camere. Si vota il 25 settembre, con una novità: la riduzione del numero di deputati (da 630 a 400) e senatori (da 315 a 200), approvata con referendum a settembre del 2020. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri convocato dal premier, Mario Draghi, dopo le dimissioni presentate al Capo dello Stato, che vista l’impossibilità di proseguire con l’attuale governo, né di formare una nuova maggioranza, ha firmato il decreto di scioglimento anticipato delle camere. L’esecutivo resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del prossimo governo.

“La discussione, il voto e le modalità con cui questo voto è stato espresso ieri al Senato hanno reso evidente il venir meno del sostegno parlamentare al Governo e l’assenza di prospettive per dar vita a una nuova maggioranza. Questa condizione ha reso inevitabile lo scioglimento anticipato delle Camere”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale dopo lo scioglimento delle Camere. “Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l’ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere vi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell’interesse del nostro Paese. Ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione”.