Mattarella giura per il suo mandato bis: “Le disuguaglianze sono un freno alla crescita”

Nel messaggio alla nazione il Presidente della Repubblica, rieletto per un nuovo settennato, ha chiesto di non comprimere i tempi del Parlamento e una profonda riforma della giustizia

di Antonio Di Monaco

“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione”. Un lungo applauso unanime della Camera ha segnato la fine della pronuncia della formula del giuramento, a norma dell’articolo 91 della Costituzione, da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme con il suono della campana di Montecitorio e delle 21 salve di cannone sparate dal Gianicolo a Roma.

Sono stati “momenti travagliati per tutti, anche per me – ha sottolineato il Capo dello Stato nel messaggio alla Nazione –. L’Italia è al centro dell’impegno di ripresa dell’Europa. Siamo i maggiori beneficiari del programma Next Generation e dobbiamo rilanciare l’economia all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, nell’ambito della transizione ecologica e digitale”. L’esigenza di “governare i cambiamenti sempre più rapidi richiede risposte tempestive. Quel che appare necessario, nell’indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento è che, particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese, il Parlamento sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati”.

Una standing ovation unanime si è udita quando il presidente Mattarella ha sottolineato la necessità di un processo riformatore per la magistratura. Lo stesso è avvenuto quando Mattarella chiede che il Csm superi le logiche della appartenenza. “È indispensabile che le riforme annunciate per la giustizia giungano con immediatezza a compimento affinché il Consiglio superiore della Magistratura possa svolgere appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la magistratura può contare”.

Nell’ultimo periodo “gli indici di occupazione sono saliti, ma ancora tante donne – ha osservato il Capo dello Stato – sono escluse dal lavoro, e la marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile, culturale, umano. Tanti, troppi giovani sono sovente costretti in lavori precari e malpagati, quando non confinati in periferie esistenziali”.

La dignità, ha invocato Mattarella, “è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere della nostra società. Dignità è impedire la violenza sulle donne, profonda, inaccettabile piaga che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura, dell’educazione, dell’esempio”. La pari dignità sociale “è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva reale di crescita”. Dignità “è garantire e assicurare il diritto dei cittadini a un’informazione libera e indipendente. La dignità, dunque, come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile. Nostro compito, come prescrive la Costituzione, è rimuovere gli ostacoli. Accanto alla dimensione sociale della dignità – ha concluso il presidente Mattarella – c’è un suo significato etico e culturale che riguarda il valore delle persone e chiama in causa l’intera società”. Alla fine saranno 55 applausi e una ovazione finale durata oltre tre minuti a segnare il discorso del presidente della Repubblica Mattarella davanti al Parlamento nella speranza che i suoi numerosi appelli non cadano nel vuoto.