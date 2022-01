Mattarella bis, Toma: “Lo abbiamo ringraziato per il suo alto senso di responsabilità”

«Questo pomeriggio ci siamo recati al Quirinale per chiedere al Presidente Mattarella la possibilità di un secondo mandato. Ha offerto la sua disponibilità. Lo abbiamo ringraziato per il suo alto senso di responsabilità che continua a dimostrare nei confronti del Paese.

L’Italia continuerà ad essere in buone mani. Stabilitá istituzionale e continuità governativa, in un momento di pandemia come questo, sono una priorità.

Lo ha dichiarato il presidente Toma, dopo l’incontro con il Capo dello Stato.