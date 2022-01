Mattarella bis, lo scontro Di Maio-Conte agita il M5S. Greco: “Clima d’odio inaccettabile”

Il capogruppo del Movimento in Consiglio regionale difende il ministro degli Esteri: “Ignobile macchina del fango contro Luigi, bersaglio di account pilotati. In troppi non hanno memoria”

di Antonio Di Monaco

Con gli scontri dell’ultima settimana che hanno portato alla rielezione al Quirinale di Sergio Matterella, si è spaccato il Movimento Cinque Stelle. Le divergenze tra il capo politico, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nella leadership del M5S sono emerse alla luce. Emblematico quanto accaduto al termine della sesta votazione, con l’endorsement di Beppe Grillo ad Elisabetta Belloni, spinto dai fedelissimi di Conte per tagliare fuori il ministro. Una volta maturata la certezza di Mattarella rieletto al Colle, Di Maio ha espresso la necessità di una “riflessione politica interna” al partito con i rapporti tra l’ex presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri che sembrano ai minimi storici. L’ex premier, dal canto suo, ha replicato a stretto giro: “Se Di Maio ha delle posizioni le chiarirà, perché lui era in cabina di regia, come ministro l’ho fatto partecipare. Chiarirà i suoi comportamenti, ma non a Conte, agli iscritti”.

Dal Molise, il capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco, difende l’ex capo politico: “Di Maio è un pilastro del M5S, ha lavorato e permesso per ben due volte a Conte di diventare primo ministro. Troppi dimostrano di non avere memoria – attacca – oltre a chiarire definitivamente che la riconoscenza in politica è sconosciuta; anche tra coloro che senza Luigi non avrebbero mai varcato il confine di Piazza Colonna. Che brutta sensazione è dover leggere di attacchi pilotati e azioni mirate ad epurarlo. Sarebbe come rinnegare ciò che siamo. Io sono riconoscente, e ho lavorato notte e giorno sul territorio con l’unico obiettivo di migliorare la vita dei cittadini molisani. Non accetto e non accetterò il clima d’odio, da qualsiasi parte arrivi. La ‘caccia alle streghe’ – conclude Greco – è roba da Medioevo, la profonda riflessione politica è altra cosa”.

Al momento, però, tutto è in stallo e servirà del tempo per capire quali ripercussioni ci potrebbero essere in un Movimento in cui sono nettamente divise le due correnti, mentre i fedelissimi di Conte rivendicano la vittoria del loro leader nella corsa al Quirinale.